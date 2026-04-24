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E-mails do Pentágono sugerem suspender Espanha da Otan

Segundo documento, governo dos EUA estuda medidas de "punição" por falta de apoio

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Documentos obtidos pela agência de notícias Reuters mostram e-mails internos do Pentágono sugerindo opções para os Estados Unidos punirem aliados da Otan pela falta de apoio na guerra contra o Irã.

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