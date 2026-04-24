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Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026 é prorrogado

Candidatos têm até 30 de abril para entrar com pedido no site oficial

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O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi estendido até o dia 30 de abril. Essa prorrogação oferece mais tempo aos estudantes que desejam se beneficiar dessa oportunidade.

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