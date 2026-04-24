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Governo prevê economizar R$ 26 bilhões com revisão do BPC

Despesa com pagamento de benefício cresceu 9% em 2025, o que acendeu alerta na equipe econômica

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O governo brasileiro planeja economizar R$ 26 bilhões até 2029 por meio da revisão do Benefício de Prestação Continuada.

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