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Representantes do Hezbollah criticam cessar-fogo no Oriente Médio

Segundo grupo, trégua não tem sentido diante da insistência de Israel em atos hostis

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Autoridades de Israel e do Líbano se reuniram em Washington para estender o cessar-fogo por mais três semanas, em uma reunião mediada pelos Estados Unidos.

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