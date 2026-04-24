Premiê polonês questiona lealdade dos EUA à Otan

Chefes de estado de diversos países europeus se reúnem no Chipre e discutem a possibilidade de uma Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) sem os Estados Unidos.



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