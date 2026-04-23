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Ucrânia pode enfrentar risco de falta das defesas antimísseis

Segundo Volodymyr Zelensky, produção dos EUA é limitada e pode impactar diretamente Kiev

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que o conflito no Oriente Médio pode afetar diretamente a guerra em seu país. Embora ainda não haja interrupções nas informações de inteligência recebidas pela Ucrânia, há preocupações sobre a escassez de defesas antimísseis devido à produção limitada nos Estados Unidos.

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