Ucrânia pode enfrentar risco de falta das defesas antimísseis

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que o conflito no Oriente Médio pode afetar diretamente a guerra em seu país. Embora ainda não haja interrupções nas informações de inteligência recebidas pela Ucrânia, há preocupações sobre a escassez de defesas antimísseis devido à produção limitada nos Estados Unidos.



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