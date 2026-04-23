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Inteligência artificial reduz emprego entre jovens no Brasil

Tendência é semelhante à observada em países desenvolvidos, em que vagas já recuam

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Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas verificou que os jovens entre 18 e 29 anos, que atuam nos setores mais vulneráveis aos impactos da IA, têm quase 5% menos chances de conseguir um emprego.

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