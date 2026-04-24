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Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar custos

Recursos virão do Fundo Nacional de Aviação Civil

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O Conselho Monetário Nacional aprovou uma nova linha de crédito para empresas do transporte aéreo.

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