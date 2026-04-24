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Ministros falam sobre mercado de apostas no Brasil

Governo defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento da população

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Durante uma coletiva de imprensa realizada no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (24), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que o governo concluiu que os mercados de predição não aderem ao regulamento definido pelo Congresso Nacional.

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