Ministros falam sobre mercado de apostas no Brasil

Durante uma coletiva de imprensa realizada no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (24), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que o governo concluiu que os mercados de predição não aderem ao regulamento definido pelo Congresso Nacional.



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