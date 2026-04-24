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Falta de liderança clara em Teerã dificulta negociações, diz Trump

Segundo presidente, se o Irã não quiser solução diplomática, EUA encerrarão conflito militarmente

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou estabelecer prazos para um acordo mais amplo com o Irã. Ele destacou que a ausência de uma liderança clara no país persa dificulta as negociações.

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