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CMN endurece regras para bancos captarem recursos com garantia

Mudanças têm com objetivo evitar que instituições assumam riscos excessivos

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O Conselho Monetário Nacional aprovou novas regras para o sistema financeiro.

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