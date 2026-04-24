Especialista em Educação avalia o MEC Livros

A plataforma foi lançada no início de abril e tem atualmente quase 8.000 obras nacionais e internacionais no catálogo. Mais de meio milhão de pessoas já se cadastraram na plataforma.



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