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Especialista em Educação avalia o MEC Livros

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A plataforma foi lançada no início de abril e tem atualmente quase 8.000 obras nacionais e internacionais no catálogo. Mais de meio milhão de pessoas já se cadastraram na plataforma.

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