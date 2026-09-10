Logo R7.com
RecordPlus

Trump diz que Putin quer chegar a acordo sobre conflito

Presidentes conversaram por telefone na terça; Kremlin classificou discussões como "construtivas"

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, está interessado em chegar a um acordo sobre a guerra na Ucrânia. A declaração ocorreu após uma conversa telefônica entre os dois líderes na terça-feira. Segundo informações do Kremlin, eles discutiram o conflito ucraniano em uma troca descrita como franca e construtiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • russia
  • donald-trump
  • vladimir-putin

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.