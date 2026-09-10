Trump diz que Putin quer chegar a acordo sobre conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, está interessado em chegar a um acordo sobre a guerra na Ucrânia. A declaração ocorreu após uma conversa telefônica entre os dois líderes na terça-feira. Segundo informações do Kremlin, eles discutiram o conflito ucraniano em uma troca descrita como franca e construtiva.



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