PIB desacelera e registra alta de 0,5% no segundo trimestre

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou um aumento de 0,5% no segundo trimestre de 2026, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (1°).



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