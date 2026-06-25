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Brasil tem 13,9 milhões de jovens ocupados, segundo MTE

Fatia que trabalha representa 42,3% do grupo de 14 a 24 anos

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Resultados divulgados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) mostram que o número de jovens ocupados no Brasil alcançou uma marca recorde, com cerca de 42,3% do grupo de 14 a 24 anos ocupado.

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