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Brasil valida acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura

É o primeiro tratado firmado pelo bloco sul-americano com um país do Sudeste Asiático

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O Brasil oficializou a validação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura. Este é o primeiro pacto firmado pelo bloco sul-americano com um país do Sudeste Asiático.

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