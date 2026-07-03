Brasil valida acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura

O Brasil oficializou a validação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura. Este é o primeiro pacto firmado pelo bloco sul-americano com um país do Sudeste Asiático.



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