‘Brasileiro já está endividado’, alerta especialista sobre uso de novo empréstimo consignado

O trabalhador precisa de cautela ao aderir a novo crédito consignado, analisa Hugo Garbe, professor doutor em economia, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24). A nova linha de crédito foi lançada na última sexta-feira (21) e 40 milhões de simulações já foram realizadas. Cerca de 4 milhões de propostas foram apresentadas pelos bancos e 11 mil contratos foram fechados.



Garbe explica que “o brasileiro já está endividado” e o empréstimo é uma nova dívida. “[O crédito] tem que ser utilizado com muita cautela. [...] O endividamento total, somando com as outras dívidas que o cidadão tem, não pode ultrapassar 35% do salário líquido. Então tem que tomar bastante cuidado, num primeiro momento pode parecer bom para sanar algumas dívidas, comprar algum bem, mas tem que pensar no longo prazo.”