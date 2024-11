Canadá declara alerta máximo nas fronteiras após vitória de Trump

As autoridades canadenses declararam alerta máximo nas fronteiras após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. O país espera um aumento na imigração irregular nas semanas que antecedem a posse do republicano, prevista para ocorrer no dia 20 de janeiro. A vice-primeira-ministra do Canadá , Chrystia Freeland, afirmou que as fronteiras do país estão seguras e mencionou que se reuniu com um novo grupo de ministros, responsáveis por lidar com questões delicadas que possam surgir com o retorno de Trump à presidência. Durante o primeiro mandato do empresário, entre 2017 e 2020, milhares de pessoas buscaram refúgio no Canadá. Na semana passada, o Google anunciou que as buscas pelo termo “como imigrar para o Canadá” aumentaram dez vezes nos Estados Unidos .