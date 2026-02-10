Rússia planeja aumento militar para mudar rumo na Europa, diz relatório

O serviço de inteligência da Estônia divulgou um relatório afirmando que a Rússia planeja aumentar o poderio militar visando alterar o equilíbrio de forças na Europa. Moscou está focada em reconstruir suas capacidades militares, enquanto a Europa intensifica seus esforços defensivos.



