Rússia planeja aumento militar para mudar rumo na Europa, diz relatório

Serviço de inteligência da Estônia destacou necessidade de investimento em defesa e segurança interna

O serviço de inteligência da Estônia divulgou um relatório afirmando que a Rússia planeja aumentar o poderio militar visando alterar o equilíbrio de forças na Europa. Moscou está focada em reconstruir suas capacidades militares, enquanto a Europa intensifica seus esforços defensivos.

