Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia não vê futuro promissor com os Estados Unidos

Apesar de considerar retomada, governo Trump impôs duras sanções ao setor energético russo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Rússia afirmou estar aberta à cooperação com os Estados Unidos, mas não está otimista quanto aos laços econômicos. Em entrevista, o ministro das Relações Exteriores russo disse que não vê um futuro promissor com Washington na esfera econômica.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Rússia
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.