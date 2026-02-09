Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mercado financeiro baixa estimativa de inflação para 2026

Projeções fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda (9) pelo Banco Central

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2026, sendo a quinta queda seguida, passando de 3,99% para 3,97%.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • bc
  • economia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.