Governo lança microcrédito para famílias do Cadastro Único

Programa é voltado para empreendedores que fazem parte do programa social

Conexão Record News|Do R7

O governo federal lançou um projeto piloto de crédito destinado a famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

  • Governo Federal
  • economia
  • empreendedorismo

