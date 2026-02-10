Logo R7.com
Conversas avaliaram seriedade dos EUA em negociações com o Irã

Iranianos afirmaram que houve consenso para dar continuidade às discussões por meios diplomáticos

Conexão Record News|Do R7

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que as reuniões com os Estados Unidos serviram para avaliar a seriedade das negociações.

