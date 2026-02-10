Logo R7.com
Keir Starmer se recusa a renunciar ao cargo de premiê

Político sofre pressão de opositores por nomear representante ligado ao bilionário

Conexão Record News|Do R7

Posição de Starmer é complicada, afirma entrevistado, devido à forte conexão entre o representante nomeado e Jeffrey Epstein.

  • jeffrey-epstein
  • reino-unido
  • europa
  • conexao-record-news

