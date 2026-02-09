Ministro defende encontro pessoal entre Putin e Zelensky
Pontos sensíveis ainda pendentes devem ser tratados em nível de líderes
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia sugere uma reunião direta entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para solucionar questões pendentes e buscar um acordo de paz que encerre o conflito que já dura quase quatro anos. A principal divergência envolve a demanda russa por 20% do território restante em Donetsk, enquanto Kiev resiste e quer recuperar o controle da usina nuclear de Zaporizhzhya.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Carnaval requer atenção à prevenção de acidentes
Contato com fios e instalações irregulares pode provocar ferimentos graves e até mortes
Rússia não vê futuro promissor com os Estados Unidos
Apesar de considerar retomada, governo Trump impôs duras sanções ao setor energético russo
Premiê do Japão reforça proposta de redução de impostos
Sanae Takaichi disse que é preciso tirar país da política fiscal excessivamente restritiva
Trump diz que eleições nos EUA são 'motivo de chacota no mundo'
Presidente dos EUA quer alteração nas regras de votação antes das eleições
Mercado financeiro baixa estimativa de inflação para 2026
Projeções fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda (9) pelo Banco Central
Defesa Civil de São Paulo retoma gabinete de crise
Iniciativa acontece após previsão de chuvas superar marca dos 100 milímetros por dia
Doentes graves desafiam fila nacional criada pelo INSS
Apesar de mudanças recentes, atendimento prioritário ainda não é realidade no país
Queda do patamar do câmbio ajuda na estabilidade da inflação
Moeda norte-americana abriu dia cotada a R$ 5,20; na sexta (6) recuou e fechou a R$ 5,22
Casa Branca afirma que diplomacia é primeira opção em negociações com o Irã
Apesar disso, Donald Trump alertou que métodos militares não foram descartados
Limpeza incorreta de lentes de contato pode levar a infecções
Terapeuta que teve problemas nos olhos precisou passar por transplante de córnea
EUA vão fornecer nova ajuda humanitária a Cuba
Apesar disso, Washington segue intensificando esforços para bloquear fornecimento de petróleo
Estados Unidos pedem inclusão da China em negociações do novo tratado nuclear
Já Moscou condicionou participação ao envolvimento da França e Reino Unido
Bitcoin despenca ao menor nível desde que Trump assumiu poder
Preço da criptomoeda caiu ao longo de 15 meses, apesar do apoio do presidente dos EUA
Primeira-ministra do Japão recebe 'apoio total' de Trump
Presidente norte-americano afirmou que Sanae Takaichi provou ser líder 'forte, poderosa e sábia'