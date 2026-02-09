Logo R7.com
Ministro defende encontro pessoal entre Putin e Zelensky

Pontos sensíveis ainda pendentes devem ser tratados em nível de líderes

Conexão Record News|Do R7

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia sugere uma reunião direta entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para solucionar questões pendentes e buscar um acordo de paz que encerre o conflito que já dura quase quatro anos. A principal divergência envolve a demanda russa por 20% do território restante em Donetsk, enquanto Kiev resiste e quer recuperar o controle da usina nuclear de Zaporizhzhya.

