Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA emitem novas orientações para navios comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz

Comunicado aconselha embarcações a se manterem longe das águas territoriais iranianas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Analista vê que nova recomendação norte-americana é razoável e visa evitar tensões adicionais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.