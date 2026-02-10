Logo R7.com
Emmanuel Macron alerta para novas tensões com os EUA

Segundo líder francês, UE não pode confundir trégua com mudança duradoura em relação a Washington

O presidente Emmanuel Macron alertou que a Europa deve se preparar para enfrentar mais tensões com os Estados Unidos. O líder francês afirmou que a União Europeia não deve confundir uma pausa nas tensões com uma mudança duradoura.

