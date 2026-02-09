Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump diz que eleições nos EUA são 'motivo de chacota no mundo'

Presidente dos EUA quer alteração nas regras de votação antes das eleições

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Declarações de Trump sobre alterar resultados da eleição em caso de derrota dos Republicanos escancara desespero do político, analisa especialista.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Presidente
  • donald-trump
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.