Macron diz que acordo UE-Mercosul é 'mau negócio'

Presidente da França acredita que Europa precisa proteger melhor as próprias indústrias

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o acordo com o Mercosul é um mau negócio. O político defende que a União Europeia tenha um mecanismo de empréstimo conjunto, o que permitiria ao bloco investir em grande escala e desafiar a hegemonia do dólar americano.

