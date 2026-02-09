Logo R7.com
Premiê do Japão reforça proposta de redução de impostos

Sanae Takaichi disse que é preciso tirar país da política fiscal excessivamente restritiva

Conexão Record News|Do R7

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou planos para suspender temporariamente o imposto de 8% sobre vendas de alimentos.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou planos para suspender temporariamente o imposto de 8% sobre vendas de alimentos.

