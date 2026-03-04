Logo R7.com
Cartão de crédito está no topo da lista de inadimplência

Dedos apontam que 19 milhões de brasileiros tinham dívidas na modalidade em 2025

Conexão Record News|Do R7

O endividamento das famílias brasileiras segue alto e o cartão de crédito continua sendo um dos grandes responsáveis pelas dívidas no país. Com preços e juros elevados, as famílias usam o cartão para cobrir as despesas do dia a dia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

