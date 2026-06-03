Produção industrial cresce pelo quarto mês consecutivo

A produção industrial brasileira cresceu pelo quarto mês seguido e acumulou alta de 1,7% no ano. O aumento foi de 0,7% na passagem de março para abril. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



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