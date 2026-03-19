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Chanceler alemão afirma que Europa não é parte da guerra

Friedrich Merz expressou dúvidas sobre lógica por trás da operação e negou ajuda aos EUA

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O chanceler da Alemanha enfatizou que o conflito no Irã não é uma guerra da Europa. O pesquisador Lier Ferreira analisa.

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