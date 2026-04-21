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China está disposta a trabalhar com países africanos

Presidente Xi Jinping recebeu líder de Moçambique em Pequim e defendeu resposta em conjunto aos efeitos da guerra no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

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Durante um encontro em Pequim com o presidente de Moçambique, Xi Jinping afirmou que a China está disposta a colaborar com os países africanos para mitigar os efeitos do conflito no Oriente Médio. Segundo ele, essa situação impacta as nações africanas e necessita de uma resposta conjunta para promover a paz e buscar desenvolvimento.

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