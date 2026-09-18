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China pede que Teerã ajude a conter Houthis do Iêmen

Arábia Saudita solicitou ajuda de Pequim após rápido avanço do grupo rebelde na região

Conexão Record News|Do R7

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A China solicitou ao Irã que use sua influência sobre os rebeldes Houthis do Iêmen para evitar a escalada de conflitos na região.

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