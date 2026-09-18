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Coreia do Sul descarta envio de recursos militares ao Oriente Médio

Segundo presidente, país ainda avalia desempenhar papel maior na proteção do estreito de Ormuz

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O presidente da Coreia do Sul declarou que não enviará tropas ao Oriente Médio para evitar se envolver em conflitos.

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