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Guerras no Oriente Médio e na Ucrânia devem dominar debates na Assembleia Geral da ONU

Crises em vários países e avanço da inteligência artificial também serão discutidos

Conexão Record News|Do R7

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A Assembleia Geral das Nações Unidas reúne chefes de Estado e governo nos Estados Unidos para discutir crises no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia.

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