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Um terço das pessoas com deficiência no Brasil vive com menos de R$ 42 por dia

Dados foram divulgados pelo IBGE; taxa sobe quando se trata de crianças

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O IBGE divulgou dados sobre a situação econômica das pessoas com deficiência no Brasil.

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