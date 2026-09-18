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Rússia planeja ataques híbridos contra países da Europa

Segundo premiê polonês, ofensivas seriam 'de natureza acidental' para enfraquecer Otan

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O primeiro-ministro da Polônia alertou sobre potenciais ataques híbridos planejados pela Rússia contra países que apoiam a Ucrânia.

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