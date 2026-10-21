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Comitê de supervisão da Meta aponta falhas no Brasil e EUA

Conselho manifestou preocupação em cenário de disputa norte-americana ao Congresso

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O comitê de supervisão da Meta expressou preocupações sobre a eficácia da moderação dos conteúdos relacionados às eleições nas plataformas da empresa.

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