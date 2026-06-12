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Como a SpaceX pode valer uma fortuna mesmo no prejuízo

Empresa de Elon Musk leva para bolsa de valores aposta que vai além de foguetes

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Apesar de ser uma das maiores empresas do mundo, a SpaceX terminou 2025 com um prejuízo bilionário. O especialista em inteligência artificial Rafael Altomare explica como o mercado financeiro consegue manter a sobrevivência desta e de outras empresas.

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