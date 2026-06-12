Como a SpaceX pode valer uma fortuna mesmo no prejuízo

Apesar de ser uma das maiores empresas do mundo, a SpaceX terminou 2025 com um prejuízo bilionário. O especialista em inteligência artificial Rafael Altomare explica como o mercado financeiro consegue manter a sobrevivência desta e de outras empresas.



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