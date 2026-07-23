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Conflito no Oriente Médio se expande com ataques no Mar Vermelho

Rebeldes Houthis do Iêmen, aliados ao Irã, atuam na região; eles atacaram petroleiro

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O aumento das tensões no Oriente Médio agora inclui o Mar Vermelho como um novo ponto crítico.

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