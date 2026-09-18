Delegação do Irã vai receber visto para participar de encontro na ONU

O governo dos Estados Unidos autorizou a presença de funcionários de alto escalão do Irã na próxima Assembleia Geral da ONU. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, uma delegação do regime iraniano poderá participar das reuniões em conformidade com as obrigações dos EUA como país anfitrião. Isso inclui a emissão de vistos para autoridades como o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Irã. Entretanto, os membros da delegação estarão sujeitos a restrições de viagem e proibições relacionadas à compra de artigos de luxo.



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