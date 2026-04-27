Famílias recorrem mais ao rotativo do cartão de crédito
Empréstimos somaram quase R$ 110 bilhões no primeiro trimestre de 2026
O uso do cartão de crédito rotativo tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil.
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