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Famílias recorrem mais ao rotativo do cartão de crédito

Empréstimos somaram quase R$ 110 bilhões no primeiro trimestre de 2026

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O uso do cartão de crédito rotativo tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil.

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