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Rei Charles 3º discursa no Congresso dos EUA

Monarca reforça laços do Reino Unido com o país em meio à tensão pelo Irã

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O rei Charles 3º, do Reino Unido, abordou desafios atuais, como segurança global e cooperação em defesa, em discurso nos Estados Unidos.

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