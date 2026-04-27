Irã busca apoio de Vladimir Putin na mediação de acordo

O ministro das Relações Exteriores do Irã chegou à Rússia para procurar apoio do presidente Vladimir Putin na mediação de um acordo de paz com os Estados Unidos. O encontro integra uma série de esforços para estabilizar o Oriente Médio. Antes, o chanceler iraniano também visitou o Paquistão e Omã para tratar de questões diplomáticas.



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