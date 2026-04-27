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Irã busca apoio de Vladimir Putin na mediação de acordo

Ministro das Relações Exteriores iraniano viajou à Rússia e culpou EUA por fracasso em diálogo

Conexão Record News|Do R7

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O ministro das Relações Exteriores do Irã chegou à Rússia para procurar apoio do presidente Vladimir Putin na mediação de um acordo de paz com os Estados Unidos. O encontro integra uma série de esforços para estabilizar o Oriente Médio. Antes, o chanceler iraniano também visitou o Paquistão e Omã para tratar de questões diplomáticas.

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