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Estados Unidos e Irã trocam acusações em reunião na ONU

Objetivo da conferência é revisar implementação do tratado de não proliferação nuclear

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Os Estados Unidos e o Irã entraram em confronto durante uma reunião nas Nações Unidas que revisava a implementação do tratado de não proliferação nuclear.

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