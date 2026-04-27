Rei Charles 3° e rainha Camilla desembarcam nos EUA

O rei Charles 3° e a rainha Camilla chegaram aos Estados Unidos para uma visita oficial que celebra os 250 anos da Declaração de Independência americana. É a primeira visita de um monarca britânico ao país em duas décadas. Durante a estada, o rei se reunirá com Donald Trump e discursará no Congresso, além de participar de um jantar na Casa Branca.



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