Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rei Charles 3° e rainha Camilla desembarcam nos EUA

Viagem era incerta devido à tensão entre os países por causa da guerra no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O rei Charles 3° e a rainha Camilla chegaram aos Estados Unidos para uma visita oficial que celebra os 250 anos da Declaração de Independência americana. É a primeira visita de um monarca britânico ao país em duas décadas. Durante a estada, o rei se reunirá com Donald Trump e discursará no Congresso, além de participar de um jantar na Casa Branca.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rei Charles III
  • donald-trump
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.