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Dívida pública federal cai em março e volta aos R$ 8,6 trilhões

Grande vencimento de títulos ligados à Selic puxou a queda

Conexão Record News|Do R7

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A dívida pública federal do Brasil apresentou uma redução de 2,34% em março deste ano. Segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o valor total da dívida caiu para R$ 8,3 trilhões. Esse declínio foi impulsionado principalmente pelo vencimento significativo de títulos vinculados à taxa Selic.

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