ONG acusa Israel de usar acesso à água como arma
Segundo relatório, autoridades estão privando palestinos do recurso em "punição coletiva"
Israel e o grupo terrorista Hamas ainda trocam acusações sobre violações da trégua, e a organização “Médicos Sem Fronteiras” acusou o governo israelense de usar o acesso à água como arma contra os palestinos.
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