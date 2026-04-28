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ONG acusa Israel de usar acesso à água como arma

Segundo relatório, autoridades estão privando palestinos do recurso em "punição coletiva"

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Israel e o grupo terrorista Hamas ainda trocam acusações sobre violações da trégua, e a organização “Médicos Sem Fronteiras” acusou o governo israelense de usar o acesso à água como arma contra os palestinos.

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